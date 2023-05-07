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عربي-دولي

الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات طاقة نووية صينية

Lebanon 24
07-05-2023 | 16:30
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أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في الطاقة النووية السلمية لاستكشاف فرص التعاون في التقنيات الجديدة في القطاع.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن رئيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، الذي يزور الصين حضر توقيع مذكرات التفاهم بين المؤسسة وكل من معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية.
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وأضافت الوكالة أنه جرى توقيع مذكرات التفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج.

وذكرت الوكالة أن مذكرة التفاهم الأولى ستركز على فرص التعاون بين الطرفين الإماراتي والصيني في عمليات الطاقة النووية وصيانتها، بينما تركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجال المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز.
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