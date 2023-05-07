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استقالة الحكومة الموقتة في سلوفاكيا

Lebanon 24
07-05-2023 | 11:31
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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، تقديم استقالة حكومته المؤقتة إلى الرئيسة زوزانا كابوتوفا في ظل أزمة سياسية مستمرة.

وقال هيجر، الذي قاد الحكومة المؤقتة منذ ديسمبر، لصحافيين: "طلبت من الرئيسة إلغاء تكليفي"، وأضاف أنه سينسّق كل قراراته مع رئيسة الدولة التي سيلتقي بها بعد ظهر الأحد.
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وأطاح نواب البرلمان السلوفاكي بحكومة هيجر الائتلافية المكونة من 4 أحزاب في تصويت بحجب الثقة في 15 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين كان يفترض أن تدير حكومة هيجر البلاد حتى الانتخابات المقبلة المقررة في 30 سبتمبر.

وتفاقمت هذا الأسبوع حدة الأزمة السياسية في سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بعد أن أعلن وزير الزراعة سامويل فلكان، الخميس، استقالته بعد كشف قضية تتعلق بدعم بقيمة 1,4 مليون يورو لشركته. وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية راستيسلاف كايسر رغبته في ترك منصبه، من دون تحديد أسباب ذلك.
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