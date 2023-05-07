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عربي-دولي
قبل "حسم باخموت".. هذه خطة بريغوجين وقديروف لـ"لوم موسكو"
Lebanon 24
07-05-2023
|
13:01
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كشف معهد دراسة الحرب الأميركي "ISW"، أن رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين والزعيم الشيشاني رمضان قديروف، يخططان لإلقاء اللوم على وزارة الدفاع الروسية في حال حصول "أي انتكاسة روسية في معركة باخموت".
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ويحتدم القتال في مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا، التي تشهد أشرس معارك منذ بدء الهجوم الروسي في شباط 2022، ويقود القتال هناك مسلحو "فاغنر"، المجموعة العسكرية الروسية الخاصة.
ووجد تقييم جديد للمعهد ومقره واشنطن، أن بريغوجين وقديروف "يأملان على الأرجح في تصوير وزارة الدفاع الروسية وقواتها التقليدية على أنها غير فعالة"، ووضع الأساس لـ"إلقاء اللوم على الإدارة الحكومية للعمليات الفاشلة في باخموت".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت به مجموعة "فاغنر" أنها تنوي تسليم المواقع التي تسيطر عليها في باخموت للقوات الشيشانية، التي يقودها قديروف.
ولعبت "فاغنر" دورا مهما في العمليات الروسية في باخموت، لكن بريغوجين انتقد بشدة وبشكل علني وزارة الدفاع الروسية وكبار القادة العسكريين في البلاد بسبب عدم وفاء موسكو بالتزامتها بشأن تزويد قواته بالذخيرة الكافية.
لكن في بيان منفصل نشر الأحد، أوردته وسائل الإعلام الحكومية الروسية، قال بريغوجين أن مقاتليه سيحصلون على "الذخيرة والأسلحة بقدر ما نحتاجه لمواصلة القتال".
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