وزير الخارجية السعودي: السودان يمرّ بأزمة غير مسبوقة

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، إن السودان يمر بأزمة غير مسبوقة، مؤكداً أن خيار المملكة هو الوقوف إلى جانبه.وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال بن فرحان: "تمر جمهورية السودان الشقيقة بأزمة غير مسبوقة، وخيارنا في المملكة العربية السعودية هو بالوقوف إلى جانبها ودعمها للوصول بها إلى بر الأمان".وأضاف: "نأمل أن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة".