اجتماع جدّة يمهّد لتطويق الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع

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يؤكد ذهاب وفدين يمثلان الجيش وقوات الدعم السريع عدم قدرة الأول على كسر إرادة الثانية وأنها قادرة على الاستمرار في القتال لمدة طويلة، حيث راهن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان على كسر إرادة غريمه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في غضون أيام قليلة لكن ذلك لم يحصل.ورحّب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السبت بوجود ممثلين من الطرفين في جدة للحوار حول الأوضاع في بلدهم، معربا عن أمله أن يقود الحوار لإنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.وحوى ذهاب الوفدين إلى مدينة جدة، ولو لم يلتقيا مباشرة في الجولة الأولى من الاجتماعات، إشارة واضحة بأن الضغوط الإقليمية والدولية يمكن أن تحدث تغييرا، بعد أن تيقنت دوائر عدة أن الصراع قد يستمر فترة طويلة مع عدم وجود قوة تستطيع حسمه سريعا، وربما تمتد تداعياته إلى دول مجاورة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين.