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عربي-دولي

بن سلمان بحث مع سوليفان الأوضاع الإقليمية

Lebanon 24
07-05-2023 | 19:03
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأحد، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وتمّ خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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حضر اللقاء من الجانب الأميركي السفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.
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