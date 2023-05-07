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عربي-دولي

بالمسيرات.. هجمات روسية تحدث دمارا في كييف وتوقع قتلى

Lebanon 24
07-05-2023 | 22:44
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أعلن مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، ان خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على المدينة في الوقت الذي شنت فيه موسكو هجوما آخر واسع النطاق على أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، وأصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سفياتوشين.
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وتقع المنطقتان إلى الغرب من وسط العاصمة كييف.

وأفاد المسؤول الأوكراني بسقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى من طابقين في منطقة سفياتوشين، مضيفا أن الانفجارات استمرت في كييف.
وتسببت الهجمات الروسية في حدوث دمار في المدينة، وفقا الإدارة العسكرية بكييف.
وفي أوديسا، ذكر مسؤول محلي إن دوي انفجار سُمع في أعقاب هجوم صاروخي على المدينة الواقعة على البحر الأسود خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم سماع أصوات انفجارات في منطقة خيرسون الجنوبية.

وعلى صعيد منفصل، قصفت القوات الروسية ثمانية مواقع في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على فيسبوك.(سكاي نيوز)

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