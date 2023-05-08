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عربي-دولي

السعودية تساعد واشنطن في اجلاء رعاياعا من السودان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-05-2023 | 00:00
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قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، التقى مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة للمملكة الأحد واستعرض ما وصفه البيت الأبيض بأنه "تقدم كبير" في جهود السلام في اليمن.
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وفي زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المتوترة في كثير من الأحيان مع الرياض، أجرى سوليفان أيضا محادثات مشتركة مع ولي العهد ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال "لتعزيز رؤيتهم المشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا وترابطا مع الهند والعالم".

جاء اجتماع سوليفان بعد فترة تضررت فيها العلاقات الأميركية السعودية بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك+ التي تقودها السعودية وخلافات حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي كاتب العمود بصحيفة واشنطن بوست في 2018.

وقال بيان البيت الأبيض "استعرض (سوليفان) التقدم الكبير في المحادثات الرامية لتعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 شهرا في اليمن، ورحب بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تناول مجموعة أخرى من القضايا".

وأضاف البيان أن سوليفان، كبير مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الأمن القومي، شكر أيضا ولي العهد على دعم السعودية للمواطنين الأميركيين في أثناء الإجلاء من السودان.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى إن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ سافر إلى عُمان والسعودية في وقت سابق من هذا الشهر للسعي لدفع جهود السلام في اليمن.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء.

وأجرى وفد سعودي، يسعى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم لإنهاء التدخل العسكري في الحرب، محادثات سلام في منتصف أبريل في صنعاء مع جماعة الحوثي التي قال كبير مفاوضيها إن المحادثات أحرزت تقدما وإن مناقشات أخرى ستُجرى لتسوية الخلافات العالقة.(الحرة) 
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