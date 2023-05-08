مأساة في الهند... قارب يغرق وينهي حياة أكثر من 20 شخصا

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قضى 20 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوبي الهند، في وقت متأخر الأحد، وفق ما أفادت السلطات وسائل إعلام محلية، وفق وكالة "فرانس برس".ووقع الحادث في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا، ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب. ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" ووكالة أنباء "بي تي آي" أن عدد القتلى بلغ 20، بينما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن 18 شخصا لقوا مصرعهم.وقال وزير الرياضة والثروة السمكية، الذي يساعد في تنسيق جهود الإنقاذ، إن معظم الضحايا أطفال. ويُعتقد أن أكثر من 30 شخصًا كانوا على متن المركب وقت وقوع الحادث.وأوضح أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب وكالة "بي تي آي".وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن العديد من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.ومن جهته، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عبر موقع "تويتر" "تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا. التعازي للعائلات الثكلى"، مضيفا أن أقرباء كل ضحية سيحق لهم الحصول على تعويض.(الحرة)