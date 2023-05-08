كيف يواجه بايدن فاغنر الروسية في إفريقيا؟

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ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، الأحد، أنه مع توسيع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية وجودها في البلدان الأفريقية، تستخدم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، استراتيجية ثمينة، وهي مشاركة المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع الحلفاء في إفريقيا في محاولة لثني الدول عن عقد شراكات مع هذه المجموعة.واستخدمت الإدارة الأميركية هذا التكتيك بشكل متزايد، بما في ذلك في الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن هذا التكتيك يخدم الوظيفة المزدوجة المتمثلة في تنبيه الحلفاء إلى التهديدات التي تلوح في الأفق، وإخطار الخصوم بأن الولايات المتحدة تعرف ما يفعلونه.وأوضحت الصحيفة أن هذا التكتيك يُستخدم حاليا ضمن حملة أوسع لمنع موسكو من الحصول على موطئ قدم اقتصادي وعسكري في دول إفريقية، بينها من عمل سابقا مع واشنطن، وفقا لمقابلات مع أربعة مسؤولين أميركيين على دراية بهذا الأمر.وبحسب الصحيفة، شارك المسؤولون الأميركيون، في الأشهر القليلة الماضية، في محادثات مع مسؤولين في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ورواندا وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية لتبادل المعلومات الاستخباراتية الأميركية المتعلقة بفاغنر.وذكرت الصحيفة أن الكرملين يتمتع بعلاقات قوية مع دول أخرى في أفريقيا مثل ليبيا والسودان ومالي بسبب توسع عمليات فاغنر هناك.ويشمل عمل فاغنر، بحسب "بوليتيكو"، تأمين المواقع المعدنية والنفطية الهامة في إفريقيا بالإضافة إلى حماية المسؤولين الحكوميين.وقال المسؤولون الأميركيون للصحيفة إن وجود فاغنر في تلك البلدان دفع كبار المسؤولين في إدارة بايدن إلى صياغة خارطة طريق جديدة لإخراج المجموعة من المنطقة.ويقول مسؤولو إدارة بايدن، بحسب الصحيفة، إن روسيا تستخدم فاغنر كوكيل لإبرام الصفقات والمساعدة في تحقيق تقدم نيابة عن الكرملين.ويسلط هذا التكتيك الضوء على الدرجة التي تعتقد بها إدارة بايدن أن فاغنر والكرملين يشكلان تهديدًا طويل الأمد لمصالح الولايات المتحدة في القارة.وشاركت الولايات المتحدة، في الأشهر الأخيرة، وفقا لما ذكرته الصحيفة، معلومات استخباراتية تتعلق بخطة فاغنر المزعومة لاغتيال رئيس تشاد، وكذلك محاولاتها للوصول إلى مواقع استخراج الموارد الطبيعية الرئيسية والسيطرة عليها في دول أخرى مثل السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، من بين أمور أخرى.كما أوضحت أن الدبلوماسيين الأميركيين ضغطوا على المسؤولين في بعض تلك البلدان لتجنب العمل مع فاغنر أو للمساعدة في إقناع الدول المجاورة الأخرى بوقف التفاعل مع المجموعة الروسية.وتستخدم الإدارة الأميركية، بحسب الصحيفة، استراتيجية مشاركة المعلومات الاستخباراتية أيضا كطريقة لتسليط الضوء على مدى تأثير وجود فاغنر في بعض البلدان على الأعمال التجارية، وعدم قدرتها على استعادة الأمن هناك.وترى الصحيفة أنه إذا نُظر إلى فاغنر على أنها تُعطل تدفق التجارة والاستثمار، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث شرخ بين موسكو وبكين، أحد أكبر المستثمرين في إفريقيا منذ فترة طويلة، موضحة أن هذا التحالف تعزز فقط في الأشهر الأخيرة ولا يزال يثير قلق واشنطن.وحثت واشنطن المسؤولين في البلدان الأفريقية على عدم الشراكة مع فاغنر، ليس فقط بسبب المخاوف الأمنية طويلة الأجل المحتملة التي قد تمثلها للولايات المتحدة، لكن أيضًا بسبب التأثير الذي يمكن أن تحدثه تصرفات المجموعة شبه العسكرية في إفريقيا على ساحة المعركة في أوكرانيا، وفقا للصحيفة.ويخشى المسؤولون الأميركيون، بحسب الصحيفة، من احتمال أن تستخدم فاغنر الأرباح التي تجنيها من امتيازات التعدين وعقود العمل الأخرى في إفريقيا لمساعدة جهود الحرب الروسية.ونقلت الصحيفة عن بعض الخبراء قولهم إن وصول فاغنر إلى المعادن وقدرتها على تصديرها إلى السوق مبالغ فيه، وإن أرباحها هامشية ومن غير المحتمل أن يكون لها تأثير على ساحة المعركة في أوكرانيا.لكنها أوضحت أن المسؤولين الأميركيين جمعوا في الأسابيع الأخيرة معلومات استخبارية محددة تتعلق بمحاولات فاغنر استخدام علاقاتها الدولية، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا، للمساعدة في دعم قتالها في أوكرانيا.وذكرت "بوليتيكو" أنه، في فبراير الماضي، التقى موظفو فاغنر مع جهات اتصال تركية لشراء أسلحة ومعدات من تركيا لدعم عمليات فاغنر في مالي وأوكرانيا، وفقًا لتقرير استخباراتي أميركي تم تسريبه مؤخرا.وتقول الوثيقة إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تُظهر أن الرئيس الانتقالي في مالي قد فكر أيضًا في الحصول على أسلحة من تركيا نيابة عن فاغنر.ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي التعليق على تقرير بوليتيكو، وفقا للصحيفة.ولفتت "بوليتيكو" إلى أن ممثلي الدول التي تشاركت الولايات المتحدة معها معلومات استخبارات فاغنر لم يستجيبوا لطلبات التعليق.كذلك لم يستجب المسؤولون الروس لطلب بوليتيكو للتعليق على علاقة فاغنر بالدولة أو أنشطتها في إفريقيا.كما رفض ممثلو مالي وتركيا التعليق على الوثائق.فاغنر تصب الزيت على النار في السودانوفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "ذي هيل"، في 27 أبريل، أن روسيا تعمل على تأجيج حدة الصراع وصب الزيت على النار في مواجهات السودان.وأفادت الصحيفة بأن مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة تتطلع للانخراط في الصراع الدائر في السودان كجزء من خطة لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء إفريقيا.ويقول خبراء إن تحركات "فاغنر" في إفريقيا تساعد كثيرا في تمويل الحرب الدموية التي تشنها موسكو في أوكرانيا.وذكرت الصحيفة أن مؤسس مجموعة "فاغنر" المرتبط بالكرملين، يفغيني بريغوزين، يخطط لإشراك مرتزقته في القتال من أجل السيطرة على السودان وتقديم الأسلحة إلى الجماعات شبه العسكرية المتحاربة.كذلك تشير الصحيفة إلى أن بريغوزين، المرتبط بالكرملين يتطلع إلى استغلال علاقاته بالأطراف داخل السودان من أجل تحقيق مكاسب لموسكو.ووفقا للصحيفة فإن مجموعة "فاغنر" تضع عينها بقوة على السودان، خاصة بعد أن أعلن بريغوزين في بيان الأسبوع الماضي استعداده للمساعدة في التوسط لإنهاء القتال.ومؤخرا كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مجموعة "فاغنر" عرضت تقديم أسلحة بما في ذلك صواريخ أرض - جو لقوات الدعم السريع، على الرغم من أن قائد القوات الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نفى وجود أي صلة بفاغنر.(الحرة)