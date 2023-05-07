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عربي-دولي

المُحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة انطلقت.. ومناوشات في الخرطوم

Lebanon 24
07-05-2023 | 23:30
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انطلقت محادثات تمهيدية في جدة بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية.

وأضاف بيان الوزارة على تويتر اليوم الإثنين، أن الجيش السوداني والدعم السريع يبحثان في جدة تسهيل وصول المساعدات.

كما أوضح أن المباحثات السودانية ستستمر لأيام حتى الوصول لوقف فعال لإطلاق النار.

وأعرب الطرفان عن تحملهم لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الاتفاق على الإجراءات الأمنية لتسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضروريةلمن هم في حاجة إليها.
 
 
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مناوشات في الخرطوم

في موازاة ذلك، قال الجيش السوداني أمس الأحد إن وضع العمليات العسكرية مع قوات الدعم السريع "مستقر" في جميع مدن البلاد باستثناء بعض "المناوشات" في أجزاء من مدن العاصمة.

وأضاف الجيش في بيان أن قواته رصدت "هروب" مجموعة من قوات الدعم السريع على متن 40 عربة متجهة إلى غرب البلاد.

كما أعلن الجيش رصد تجمعات وتحركات لعدد كبير من قوات الدعم السريع بمنطقة جنوبي العاصمة الخرطوم للتزود بالوقود وتسليح مجموعة أخري بالعربات المقاتلة.

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الترحيب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

تسوية الأزمة
وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تضم كل من: المملكة العربية السعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية، تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليمياً ودولياً والمنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة، لتسوية الأزمة في السودان، وبذل المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والعمل على معالجة أسباب الأزمة بما يلبي طموحات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن.

يذكر أن المعارك الدائرة منذ 15 نيسان الماضي، تسببت وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو الذهاب باتجاه دول الجوار مثل تشاد ومصر.(العربية)

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