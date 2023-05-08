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عربي-دولي

الهجمات الروسية مستمرة على "كييف"... اليكم آخر التطورات

Lebanon 24
08-05-2023 | 01:30
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قال مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في ضربات روسية على المدينة في الوقت الذي شنت فيه موسكو هجوما آخر واسع النطاق على أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز".

وصرح رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق تيليغرام أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، وأصيب اثنان آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سفياتوشين. وتقع المنطقتان إلى الغرب من وسط العاصمة.
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وأضاف كليتشكو أن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى من طابقين في منطقة سفياتوشين، مضيفا أن الانفجارات استمرت في كييف.

وأكدت الإدارة العسكرية في المدينة أن الهجمات تسببت في حدوث دمار.

وقال شهود لرويترز إنهم سمعوا دوي انفجارات عديدة في كييف، وأفاد مسؤولون محليون بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للهجمات.

قال مسؤول أوكراني إن انفجارا سُمع في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، خلال فجر الاثنين، في حين دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارات جوية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا على قناته على تيليغرام، سيرهي براتشوك، "نفذ العدو هجوما صاروخيا".

وذكرت الإدارة العسكرية في كييف على قناتها على تيليغرام بعد منتصف ليل الاثنين، بقليل بالتوقيت المحلي، "الدفاعات الجوية تعمل على أطراف كييف.. ابقوا في الملاجئ لحين انتهاء التحذير من الغارات الجوية".

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية أيضا أن انفجارا وقع في أوديسا تلاه حريق وصوت انفجارات في خيرسون في الجنوب.

وعلى صعيد منفصل، قصفت القوات الروسية ثمانية مواقع في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، الأحد، وفقا لما ذكرته الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على فيسبوك.(الحرة) 
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