الوضع الاقتصادي يقلق المصريين فماذا عن دور واشنطن ودول الخليج؟

على الرغم من المظاهر الفاخرة التي عادة ما تظهر بها مصر في احتفالاتها، آخرها في استقبال غرفة التجارة الأميركية في مصر، إلا أن رجال الأعمال المصريين يشعرون باليأس، والسبب، أن الاقتصاد المصري في حالة انهيار .

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وبحسب موقع "ناشونال انترست" الأميركي، "بدأ هذا الانحدار الشديد منذ ما يقرب من عقد من الزمان، عندما شرعت القاهرة في فورة إنفاق غير مستدامة، واقترضت أموالًا من أجل نفقات باهظة على الأسلحة والمشاريع العملاقة والبنية التحتية. ومما زاد الطين بلة، أنه خلال هذه الفترة توسع دور الجيش في الاقتصاد بشكل كبير، مما أدى إلى تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر. لذا، ينبغي أن يثير المسار التنازلي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان قلق واشنطن بشكل كبير".

ورأى الموقع أن "المستنقع عميق. فمنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، تضاعف الدين الخارجي للدولة وبلغ ما يقرب من 160 مليار دولار. هذا العام، سيتم تخصيص 45 في المائة من ميزانية مصر لخدمة الدين القومي. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم حوالي 30 في المائة، وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال العام الماضي بأكثر من 60 في المائة. من المؤكد أن التدهور ليس خطأ السيسي وحده. أدى وباء كورونا والحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تقليص السياحة ورفع أسعار السلع الأساسية، وخاصة القمح".

وتابع الموقع، "في العام الماضي، قدمت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة 22 مليار دولار من الاستثمارات لتغطية عجز الدولة المتكرر واستقرار الوضع المالي في القاهرة. إلا أن الدعم فشل في وقف الأزمة. وفي مواجهة نقطة انعطاف، وقع السيسي في كانون الأول برنامجاً آخراً لصندوق النقد الدولي. ووعد الترتيب المشروط بتسليم 3 مليارات دولار نقدًا واحتمال تسليم 14 مليار دولار إضافية في الاستثمار والتمويل الإقليمي والدولي. في المقابل، التزمت مصر بتعويم العملة وتقليص دور الجيش في الاقتصاد. وبالفعل، تم تعويم الجنيه المصري وانخفضت قيمته بنسبة 50 في المائة حتى الآن".

وأضاف الموقع، "إن تدفق رأس المال من الخليج يعتمد على سحب الاستثمارات العسكرية من الاقتصاد. ولهذه الغاية، نشرت الحكومة في شباط قائمة بنحو 32 شركة مملوكة للجيش سيتم بيعها.

وبحسب الموقع، "في كانون الثاني الماضي، أوضحت المملكة العربية السعودية أن أيام المنح غير المشروطة والودائع الهائلة الخالية من القيود في البنك المركزي المصري قد ولت. من الآن فصاعدًا، لن تتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى مصر إلا إذا كان هناك عائد على الاستثمار. وتدين مصر بالفعل بـ 23 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستفي في النهاية بالتزاماتها المرهقة تجاه الصندوق. كما وليس هناك ما يشير في أي حال من الأحوال إلى أن القاهرة تغير نهجها في الإنفاق".

وتابع الموقع، "في غضون ذلك، يكافح معظم المصريين في ظل هذا الوضع. وسط ارتفاع معدلات التضخم، يواجه ما يقرب من ثلث السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر صعوبة أكبر في تغطية نفقاتهم. كما تضررت الطبقة الوسطى بشدة. في النهاية، قد يتبنى السيسي إصلاحات صندوق النقد الدولي، ويوقف المسار الانحداري لمصر. ومع ذلك، في غياب اصلاح كبير للمسار، من الصعب تخيل تغير الوضع للأفضل. لا بل يمكن أن تسوء الأمور أكثر".

وختم الموقع، "مع تعداد سكاني يقترب من 110 ملايين، وُصفت مصر بأنها "أكبر من أن تفشل". وفي حين أن واشنطن قد لا تشعر بالقلق بعد بشأن التطورات في مصر، يبدو أن المصريين يشعرون بالقلق وبشكل متزايد".