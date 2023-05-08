روسيا تشن هجوما واسعا: كييف تحت القصف.. وفاغنر تتراجع عن الانسحاب من باخموت

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قامت القوات الروسية بشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، وتعرضت كييف لقصف عنيف، صباح اليوم الاثنين، في الوقت الذي أظهرت فيه قوات فاغنر العسكرية الروسية تراجعا على ما يبدو عن الانسحاب من باخموت.وقال مسؤولون في كييف، اليوم الاثنين، إن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في قصف روسي على المدينة في الوقت الذي شنت فيه موسكو هجوما آخر واسع النطاق على أوكرانيا.وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، على تطبيق تلغرام، إن 3 أشخاص أصيبوا في انفجارات في منطقة سولوميانسكي بالمدينة، وأصيب 2 آخران عندما سقط حطام طائرة مسيرة على منطقة سفياتوشين، وسط العاصمة.وقال كليتشكو إن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى من طابقين في منطقة سفياتوشين، مضيفا أن الانفجارات استمرت في كييف.وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن الهجمات تسببت في حدوث دمار.وقال شهود من رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارات عديدة في كييف، وأفاد مسؤولون محليون بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى للهجمات.وقال مسؤول محلي إن دوي انفجار سُمع في أعقاب هجوم صاروخي على مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود خلال الليل.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم سماع أصوات انفجارات في منطقة خيرسون الجنوبية، وكذلك في ميكولاييف.قصف على باخموتمن ناحية ثانية، قال قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية العقيد أولكسندر سيرسكي، إن الروس زادوا من حدة القصف بالأسلحة الثقيلة على باخموت، مضيفا أن الروس ما يزالون يأملون في السيطرة على باخموت بحلول التاسع من مايو.وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية بأن روسيا لم تغير خططها وتبذل كل ما في وسعها للسيطرة على باخموت ومواصلة الهجوم.فاغنر تتراجع عن الانسحابوعلى الصعيد ذاته، يبدو أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة عدلت، أمس الأحد، عن خطط للانسحاب من باخموت بشرق أوكرانيا قائلة إنها تلقت وعودا باستلام مزيد من الأسلحة من موسكو.وأشارت فاغنر إلى أنها ربما تواصل هجومها على ما تعتبرها روسيا نقطة انطلاق إلى مدن أخرى في منطقة دونباس.وكان مؤسس قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، قال الجمعة إن مقاتليه، الذين يقودون هجوما عنيفا مستمرا منذ أشهر على باخموت، سينسحبون من المدينة بعد حرمانهم من الذخيرة وتكبدهم خسائر "بلا فائدة أو مبرر" نتيجة لذلك.لكن في رسالة صوتية منشورة على قناته على تلغرام أمس الأحد قال بريغوجين "تلقينا وعودا بالحصول على كل ما نحتاج إليه من الذخيرة والأسلحة لمواصلة المزيد من العمليات. وتلقينا وعودا بإرسال كل ما هو ضروري لمنع العدو من عزلنا" عن الإمدادات.(سكاي نيوز)