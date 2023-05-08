Advertisement

عربي-دولي

ضمن مساعدات الزلزال إيران أدخلت أسلحة لسوريا.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست"

Lebanon 24
08-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1064457-638191290416399995.jpeg
Doc-P-1064457-638191290416399995.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر استخباراتية أن إيران أدخلت أسلحة إلى سوريا ضمن مساعدات للزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي.

وأوضحت المصادر أن إيران استخدمت الأسلحة التي أدخلتها إلى سوريا لضرب القاعدة الأميركية، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
Advertisement

وقالت الصحيفة إن إيران نفت إدخال أسلحة إلى سوريا عبر المساعدات، واعتبرت التقرير غير صحيح.

وأثارت التسريبات التي تم تداولها على منصة الرسائل Discord وحصلت عليها الصحيفة، أسئلة ملحة حول قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على اعتراض الأسلحة الإيرانية.

والوثيقة السرية للغاية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، تضخم التقارير السابقة عن جهود إيران المزعومة لإخفاء المعدات العسكرية الدفاعية ضمن شحنات المساعدات إلى سوريا بعد كارثة فبراير التي دمرت ذلك البلد وتركيا المجاورة.

ورفض مسؤول دفاعي أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التطرق إلى صحة الوثيقة، لكنه قال إن النشاط الذي يصفه يتوافق مع الجهود السابقة التي بذلها الحرس الثوري الإيراني "لاستخدام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى العراق وسوريا" كوسيلة لإيصال المواد إلى الجماعات التابعة للحرس الثوري.  

900 جندي أميركي
ويقول مسؤولون أميركيون إن التهديد من الجماعات المتحالفة مع إيران مستمر في سوريا، حيث يعمل قرابة 900 جندي أميركي مع القوات المحلية لقمع عودة ظهور تنظيم داعش.

وفي آذار الماضي، على سبيل المثال، قُتل متعاون أميركي يعمل في قاعدة هناك بطائرة مسيرة إيرانية الصنع. وأدى الهجوم إلى إصابة متعاون آخر، كما أصيب عدد من أفراد الخدمة الأميركية بجروح في الرأس من جراء الانفجار.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2023-05-08
07:00 | 2023-05-08
06:30 | 2023-05-08
06:00 | 2023-05-08
05:30 | 2023-05-08
04:30 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website