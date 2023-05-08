اتصال بين محمد بن زايد والأسد.. وهذا ما بحثاه

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري بشار الأسد.وبحث الجانبان خلال الاتصال الذي جرى الليلة الماضية، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.وعبّر الأسد عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.(سكاي نيوز)