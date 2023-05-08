لماذا يُعتبر الهجوم المضاد لأوكرانيا مقامرة كبرى؟

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لم يكن السؤال إطلاقاً ما إذا كانت أوكرانيا ستشن هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية، بل متى. وبعد سلسلة من التحضيرات، باتت الإجابة أكثر وضوحاً: في وقت قريب، ربما في غضون أسابيع قليلة.وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "مع اقتراب العملية، أمضى الأوكرانيون شهورًا في التدريب وتجهيز ألوية جديدة لتجديد قوتهم القتالية الهجومية. وتقوم المملكة المتحدة بعملية تدريب 20000 جندي أوكراني، بينما عزز الاتحاد الأوروبي برنامجه التدريبي من 15000 إلى 30000 رجل. وتواصل الولايات المتحدة قرع طبول الدعم العسكري للجيش الأوكراني، مع اقتراب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الإعلان عن حزمة مساعدات أمنية أخرى بقيمة 300 مليون دولار، والتي ستشمل ذخيرة المدفعية والهاون والشاحنات والصواريخ لأسطول الطائرات المقاتلة الأوكراني".وتابعت الصحيفة، "ويقوم الأوكرانيون أيضًا ببعض عمليات إعادة التنظيم، حيث شكلت وزارة الداخلية الأوكرانية ألوية "عاصفة" متعددة تتكون من 40 ألف جندي، والتي ستكون متاحة للجيش بعد مزيد من التدريب. ويأتي كل هذا بينما يواصل المدافعون الأوكرانيون في مدينة باخموت الشرقية الصمود، على الرغم من المشاة الروس الذين يسعون للاستيلاء على آخر طريق لإعادة الإمداد إلى الغرب. ويمهد الأوكرانيون الطريق لشن هجوم داخل الأراضي التي تحتلها روسيا، ناهيك عن داخل روسيا نفسها".وأضافت الصحيفة، "يعتبر الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للروس من الهجمات الجوية المتقطعة هو إنشاء خط دفاعي قوي. فبينما لا تزال القوات الروسية وقوات فاغنر شبه العسكرية تشن الهجوم في باخموت، تركز الكثير من اهتمام روسيا في عام 2023 على الدفاع. بعد الانسحاب المهين في الخريف الماضي من خيرسون ومنطقة خاركيف، بذلت موسكو جهودًا كبيرة لضمان عدم حدوث مثل هذا العمل الفذ مرة أخرى. وضعت القوات الروسية جبلًا من التحصينات والعقبات على طول الجبهة، ولا سيما في زابوريجيا، وهي منطقة مهمة للجسر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم".وبحسب الصحيفة، "ليس عليك أن تكون خبيرًا في العلوم العسكرية لتدرك أن اختراق هذه الدفاعات سيستغرق الكثير من الموارد والقوى البشرية. إن الحرب الهجومية، لا سيما ضد خصم يتمتع باقتصاد أكبر، والمزيد من المجندين، وقاعدة صناعية دفاعية أكبر هي عمل صعب للغاية. إنه أمر صعب حتى لو كنت تمتلك كل هذه المزايا. لقد أمضى الجيش الروسي الشتاء بأكمله في محاولة لاختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية ولم ينجح في ذلك إلى حد كبير. لم يتم الاستيلاء على باخموت بشكل كامل وذلك بعد مرور ثمانية أو تسعة أشهر على الاعتداءات. وتبين أن فولدار، الواقعة على بعد 90 ميلاً إلى الجنوب، كانت حمام دم للقوات الروسية، مع قيادة ضعيفة، وتكتيكات رديئة، ومقاومة أوكرانية شديدة أدت إلى تدمير عشرات الدبابات دون أي مكسب يمكن تصوره".وتابعت الصحيفة، "الأسبوع الفائت، قدر البيت الأبيض أن 20 ألف جندي روسي قتلوا، وأصيب 80 ألفًا آخرين منذ كانون الأول، أي بمعدل 130 أو نحو ذلك من القتلى الروس يوميًا لمدة خمسة أشهر متتالية. في حين أن الهجوم الروسي الفاشل لا يعني بالتأكيد أن الهجوم المضاد القادم لأوكرانيا سيواجه نفس المصير، فإن خسائر روسيا تُظهر مدى خطورة مثل هذه الهجمات. أوكرانيا ببساطة لا تمتلك عدداً كبيراً من الجنود لنشرهم على طول الجبهة في هجومها المضاد، وربما استنتج الجنرالات الأوكرانيون الذين يديرون الحرب أن مثل هذا السيناريو الافتراضي لن يكون ذكيًا حتى لو كانت لديهم الموارد".وختمت الصحيفة، "إن الهجوم المضاد لأوكرانيا هو مقامرة كبيرة. إذا نجح، فإن الحكومة الأوكرانية ستكون أكثر ميلًا للفوز عسكريًا مما هي عليه اليوم. ولكن إذا ثبت أنه أقل من المعلن عنه، فمن المحتمل أن يرتفع الضغط الخارجي على كييف للتفاوض مع الكرملين".