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عربي-دولي
"الله يستركم لا".. فيديو لامرأة تتعرّض للاغتصاب ينتشر
Lebanon 24
08-05-2023
|
03:52
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أحدثت مشاهد لامرأة تصرخ وتناجي لعدم اغتصابها من قبل مجموعة من الشبان، ضجة بين الليبيين على مواقع التواصل.
فقد أثار الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية لاغتصاب امرأة ليبية داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة، وهي تصرخ "الله يستركم لا"، غضباً واسعاً، وسط دعوات لفتح تحقيق وملاحقة المجرمين.
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"بالله عليكم لا"
وظهرت الفتاة في المقطع المصوّر بعد إخفاء ملامحها وهي تستجدي شخصاً يقوم بجلدها وشتمها بأبشع النعوت، بألا يقوم بالاعتداء عليها واغتصابها وتصويرها، مستغيثة بكلمات "والنبي لا.. بالله عليكم لا.. الله يستركم لا"، لكنه استمر في فعلته.
وقال ناشرو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة وقعت داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية غرب ليبيا، وإن الفتاة تعرضت للاختطاف ثم للاغتصاب والتنكيل، بعد نشرها تعليقا على موقع "فيسبوك"، انتقدت فيه أحد العناصر المسلحة.
بينما لم يصدر أي تعليق على ذلك من الجهات الرسمية.
صدمة كل من شاهده
وأثار المقطع المتداول صدمة كل من شاهده، وأطلق المستخدمون وسم "الله يستركم لا"، للتضامن مع الضحية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك وملاحقة المسلحين والخارجين عن القانون وتجار المخدرات المنتشرين في المدينة. (العربية)
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