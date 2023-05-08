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إقتصاد

قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم.. هل من دولة عربية ضمنها؟

Lebanon 24
08-05-2023 | 14:00
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كشفت بياناتٌ جديدة من البنك الدولي أنّ روسيا وللمرة الأولى منذ العام 2014، عادت إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، والتي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية.
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ووفقاً للبيانات، فإن روسيا حلّت في المركز الـ8 ضمن المؤشر المذكور عام 2022، بفضل إنتاج سلع وخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار. 
 
وجاء هذا التصنيف الذي لم يضم أي دولة عربية ضمنه، على الرغم من سيل العقوبات الغربية ضد روسيا، بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط 2022.

وآخر مرّة كانت فيها روسيا في المراكز الـ10 الأولى في عام 2014، عندما كانت في المركز الـ9 بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار. وفي العام 2021، احتلت المرتبة 11.
 
وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 اقتصادات في العالم:
 
1- المركز الأول: الولايات المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي: 25.46 تريليون دولار
 
 
2- المركز الثاني: الصين - الناتج المحلي الإجمالي: 17.94 تريليون دولار
 
 
3- المركز الثالث: اليابان - الناتج المحلي الإجمالي: 4.17 تريليون دولار
 
 
4- المركز الرابع: ألمانيا - الناتج المحلي الإجمالي: 4.07 تريليون دولار
 
 
5- المركز الخامس: الهند - الناتج المحلي الإجمالي: 3.4 تريليون دولار
 
 
6- المركز السادس: بريطانيا - الناتج المحلي الإجمالي: 3.07 تريليون دولار
 
 
7- المركز السابع: فرنسا - الناتج المحلي الإجمالي: 2.78 تريليون دولار
 
 
8- المركز الثامن: روسيا - الناتج المحلي الإجمالي 2.3 تريليون دولار
 
 
9- المركز التاسع: كندا - الناتج المحلي الإجمالي: 2.14 تريليون دولار 
 
 
10- المركز العاشر: إيطاليا - الناتج المحلي الإجمالي: 2.01 تريليون دولار (سبوتنيك - الميادين نت)

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