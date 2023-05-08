تقارير.. غارة جوية تقتل أبرز تجار المخدرات في الجنوب السوري

قالت وسائل إعلام سورية، إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الأردني صباحاً عند الحدود الأردنية السورية، أدت إلى مقتل أحد أبرز تجار المخدرات في الجنوب السوري ويدعى مرعي الرمثان.



وأفادت وسائل الإعلام السورية المعارضة بأن الرمثان قتل مع 7 آخرين هم زوجته وأطفاله، وهي معلومات نقلها "المرصد السوري" ومقره لندن، الذي قال إن "الرمثان وعائلته، قتلوا جراء استهداف جوي يرجح أنه أردني في قرية الشعاب بريف السويداء الشرقي"، مضيفا أن "الرمثان يعد من أبرز تجار المخدرات والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن".



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وكانت عمان هددت في وقت سابق بشن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.



لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب الحكومة الأردنية أو السورية بشأن هذه الغارات.



وكانت وسائل إعلام أردنية، قالت اليوم، إن طائرات استهدفت بغارات مناطق حدودية مع سوريا حيث سمع سكان في مناطق مختلفة من محافظة إربد أصوات انفجارات قوية فجرا.وكانت عمان هددت في وقت سابق بشن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.لكن حتى اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب الحكومة الأردنية أو السورية بشأن هذه الغارات.