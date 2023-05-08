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عربي-دولي

كلام صيني لافت عن العلاقات مع أميركا.. وزيرٌ يُصرّح بأمر مهم

Lebanon 24
08-05-2023 | 07:00
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دعا وزير الخارجية الصيني تشين قانغ الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى تصحيح تصوراتها عن بكين والعودة إلى "العقلانية"، وطالب واشنطن بالتوقف عن إلحاق الضرر بسيادة بكين وأمنها.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم الاثنين إن تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية - الأميركية هو ضرورة بعد أن أدت ما وصفها بأنها سلسلة من "الأقوال والأفعال الخاطئة" إلى تدهور في العلاقات.
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وشدد تشين بشكل خاص خلال اجتماع في بكين مع السفير الأميركي نيكولاس بيرنز على أن الولايات المتحدة يجب أن تصحح طريقة تعاملها مع قضية تايوان وأن تمتنع عن تجريد مبدأ "الصين الواحدة" من مضمونه.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لتصل إلى أدنى مستوياتها العام الماضي عندما قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي بزيارة رسمية إلى تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي، مما أثار غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

ورداً على الزيارة، قطعت بكين قنوات الاتصال الرسمية مع الولايات المتحدة بما في ذلك الاتصال بين الجيشين.


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