هزة أرضية جديدة.. هذه قوتها

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أفاد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت شمال غربي مدينة تدمر بـ 80 كم، شرق مدينة حماة بـ 75 كم عند الساعة 12.25.من جهته، أعلن مرصد الزلازل الأردني أنه سجل عند الساعة 12:25 اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر على بعد 80 كلم شمال شرقي مدينة حماة في سوريا.أما مركز "آفاد" التركي (إدارة الطوارئ والكوارث)، فقد أكد وقوع هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر، ومركزها مدينة تدمر السورية.ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أي أضرار للهزة الأرضية. (روسيا اليوم)