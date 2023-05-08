مخاوف من اندثارها.. إيران تعرض بيع مواقع أثرية في خطة مثيرة للجدل

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طرحت طهران بعض أقدم كنوز إيران التاريخية في مزاد للبيع على الإنترنت، وذلك في سعي من الحكومة لخفض ديون الدولة التي تواجه عقوبات صارمة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، بحسب تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.وكانت السلطات الإيرانية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وبموافقة المرشد الأعلى، علي خامنئي، قد وافقت على تكليف لجنة من 7 أعضاء لبيع ممتلكات وأصول الحكومة في أسرع وقت ممكن.وفي معرض تلك الخطة، سوف يجري طرح تسعة عشر موقعًا أثريا وتاريخيا للبيع في 22 ايار من قبل وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية.وقد لقي هذا القرار إدانة من النخب الثقافية والأكاديمية في البلاد، إذ اعتبر، محمد غريبور، أحد المؤرخين المعماريين البارزين في إيران، إن الخطة "مقلقة للغاية ويبدو أنها وضعت على عجل"، كما جاء في تقرير في موقع "الحرة".وتعد قلعة راين في مقاطعة كرمان، من أهم المواقع الأثرية المعروضة للبيع، وهي حصن كبير مبني من الطوب الأحمر ويزيد عمره عن 1000 عام.ومن المواقع المعروضة للبيع أيضا منزل الأمير ناصر الدين ميرزا، وهو منزل تاريخي يعود إلى عصر سلالة القاجاريين التي حكمت بلاد فارس لفترة طويلة.وكانت الحكومة الإيرانية قد صادرت المبنى من ورثة الأمير عقب الثورة التي قادها المرشد الراحل، روح الله الخميني، في العام 1979، وهو نفس الأمر الذي حدث مع ممتلكات عائلة الشاه.واعتبر غريبور في انتقاده لقرار السلطات ببيع مثل هذه الأماكن التاريخية، "أن المصالح المالية قد طغت على قضايا الحفاظ على التراث".تحذيرات سابقة من اليونسكووكان تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في العام 2021 قد عبر عن الكثير من المخاوف بشأن سلامة 26 موقعا تاريخيا في إيران، مشيرا إلى أن بعضها معرض لـ"خطر الانهيار". (الحرة)