أنقرة: القيادة السورية غير قادرة بعد على توفير ظروف لعودة اللاجئين

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بعد استعادة سوريا عضويتها بالجامعة العربية عقب 12 سنة من الغياب، أكد وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم، أن القيادة السورية ليست قادرة بعد على توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين من تركيا إلى بلادهم.كما أوضح أن أنقرة خلال المحادثات في موسكو تعتزم مناقشة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بالتعاون مع دمشق والأمم المتحدة.