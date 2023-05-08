معلوماتٌ جديدة عن الغارة الأردنيَّة عند الحدود مع سوريا.. ماذا فيها؟

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، إنّ "غارة أردنية دمّرت مصنعاً لإنتاج المخدرات جنوب درعا"، مشيرةً إلى أنّ المكان الذي تمّ استهدافه يقعُ في منطقة خراب الشحم ويعدّ ملتقى للمهربين.

وكانت وسائل إعلام تحدثت خلال الساعات الماضية عن مقتل أحد أبرز تجار المخدّرات ويُدعى مرعي الرمثان، وذلك إثر غارة جوية نفذها سلاح الجو الأردني فجراً في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا.

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بدوره، علّق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على الأنباء المتداولة عن قصف أردني عند الحدود مع سوريا، مؤكداً أن الأردن سيعلن، في حال اتخاذه أي خطوة، في الوقت المناسب عنها.

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الهولندي، أن مشكلة المخدرات هي تهديد كبير للمملكة وللمنطقة وللعالم أجمع في ضوء تصاعد عمليات التهريب، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الأمر خلال اجتماع عمان.

وأشار الصفدي إلى اتفاق أردني - سوري لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل، مؤكداً الاستمرار بالعمل لإنشاء اللجنة، والتواصل مع وزارة الخارجية السورية لاتخاذ آلية عمل واضحة.