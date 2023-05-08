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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي يلغي حفلاً رسمياً في تل أبيب.. والسبب "وزير"!
Lebanon 24
08-05-2023
|
12:30
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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، اليوم الاثنين، إلغاء حفل استقبال دبلوماسي بمناسبة "يوم أوروبا" كان من المقرر أن يجري تنظيمه غداً الثلاثاء في تل أبيب، بسبب إيفاد الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتمثيلها فيه.
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وقالت البعثة في تغريدة لها عبر "تويتر": "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي، لأننا لا نريد توفير منبر لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "منظمي حفل (يوم أوروبا) للاتحاد الأوروبي في تل أبيب ألغوا الاستقبال الدبلوماسي وجميع الخطب، بعد أن أصر بن غفير على إلقاء كلمة في الحفل".
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن سفارة الاتحاد الأوروبي بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة يوم أوروبا.
ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية قالت رداً على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن بن غفير أعلن أنه سيحضر الحدث ويلقي كلمة بالحفل.
وتحتفل أوروبا كل عام في التاسع من أيار بما يسمى "يوم أوروبا" إحياء لإعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.
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