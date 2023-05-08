Advertisement

عربي-دولي

موقف جديد للصين: نعارض نشر غواصات أميركية في الخليج العربي

Lebanon 24
08-05-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1064617-638191704365701570.jpg
Doc-P-1064617-638191704365701570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، اليوم الاثنين، أن بلاده تعارض نشر غواصات أميركية مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة في منطقة الخليج العربي بهدف مواجهة إيران.

وفي تعليقه على الخطط الأميركية لإرسال غواصات مزودة بـ 154 منظومة "توماهوك" الصاروخية إلى منطقة الخليج العربي بحجة مواجهة "التهديد النووي الإيراني"، قال تشين غانغ في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "إن منطقة الشرق الأوسط هي ملك لشعوب منطقة الشرق الأوسط وليس فناء خلفياً لأي طرف آخر".
Advertisement

وأضاف: "نصرّ على أنه يجب على هذه الدولة (الولايات المتحدة) أن تلعب دورا إيجابيا من خلال الحفاظ على السلام والاستقرار وليس العكس".

وأشار غانغ إلى أن بلدان الشرق الأوسط "بحاجة إلى المصالحة وليس التصعيد"، مذكراً أنه في الوضع الحالي العداء أمر غير مقبول والحوار السلمي مطلوب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:11 | 2023-05-08
18:44 | 2023-05-08
18:00 | 2023-05-08
17:30 | 2023-05-08
16:59 | 2023-05-08
16:40 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website