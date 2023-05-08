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عربي-دولي
في دولة عربية.. مسؤول عسكري كبير يحذر من محاولات إغراق بلاده بالمخدرات!
Lebanon 24
08-05-2023
|
15:30
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حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، من محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات.
وقال شنقريحة في كلمته أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثالثة في بشار، إنها محاولات خسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات.
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وحث رئيس أركان الجيش كافة الفاعلين في الساحة الوطنية على المشاركة في المعركة ضد هذه الآفة الخطيرة، مؤكداً أنّ الجيش الجزائري أصبح جيشاً محترفاً بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف من معاني ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلحة.
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