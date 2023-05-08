روسيا تعزز وجودها العسكري في آسيا الوسطى

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها تعتزم "تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، وجاء ذلك بعد اجتماع في موسكو بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وصدر جباروف.

وجاء في بيان مشترك أن "الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها"، وفق "فرانس برس".

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وبحسب البيان المشترك، يعتزم البلدان أيضا "تعميق التعاون العسكري والفني" وكذلك العلاقات الاقتصادية والثقافية من أجل "تحقيق مستوى جديد من التكامل".

وسيجري التعزيز العسكري الروسي في سياق الهجوم في أوكرانيا وتوترات خطيرة مع الغرب الذي تبنى عدة حزم عقوبات على موسكو.