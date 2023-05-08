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عربي-دولي

رغم الإدعاءات ضدّه.. ترامب يرفض الإدلاء بشهادته في قضية الاغتصاب

Lebanon 24
08-05-2023 | 13:00
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رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرصته الأخيرة للإدلاء بشهادته في قضية التشهير التي رفعتها ضده الكاتبة إي جين كارول، التي تتهمه باغتصابها عام 1996.
 
وتمّ إعطاء ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2024، حتى الساعة 5 مساء من يوم الأحد من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان لتقديم طلب للإدلاء بشهادته، لكنه لم يقدم أي طلب.
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ولم يحضر ترامب أي جلسة خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين، حيث شهدت الكاتبة لعدة أيام، مكررة الادعاءات التي قدمتها لأول مرة علنا في مذكراتها عام 2019. 

وبدون شهادة ترامب، من المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم الختامية اليوم الاثنين، ومن المرجح أن تبدأ المداولات يوم الثلاثاء.

وبعد أن قدم المدعون قضيتهم يوم الخميس، قام محامي ترامب جو تاكوبينا بالاطلاع على مرافعة الدفاع دون استدعاء أي شهود، ولم يطلب إعطاء مهلة لترامب ليقرر الإدلاء بشهادته.
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