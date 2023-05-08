طهران تصدر مذكرة استدعاء بحق ترامب وبومبيو وماكنزي!

أصدر المدعي العام في طهران، علي صالحي، مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، وقائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال، كينيث ماكنزي.

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وذكر صالحي أنّه خلال التحقيق في قضية اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة، الشهيد قاسم سليماني، تمّ تحديد 97 متهماً أميركياً وملاحقتهم قضائياً، وإصدار قرار باستدعاء 73 منهم.



كما لفت إلى أنّه تمّ توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي، إلى 9 دول، تدخلت في اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه.



ومطلع العام الحالي، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ وزارة الخارجية والسلطة القضائية تواصلان ملاحقة من اغتالوا سليماني ورفاقه في مطار بغداد، قبل 3 أعوام.