Advertisement

عربي-دولي

"تصادمٌ" كاد يقع بين طائرتين روسية وبولندية.. و"الناتو" يتأهب

Lebanon 24
08-05-2023 | 13:04
A-
A+
Doc-P-1064631-638191737178271961.jpg
Doc-P-1064631-638191737178271961.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي إن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف رفعت حالة التأهب عقب تصادم كاد يقع يوم الجمعة بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية، كانت في دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
Advertisement

وأضاف المسؤول اليوم الاثنين طالبا عدم ذكر اسمه: "رفعت وحدات الشرطة الجوية بحلف شمال الأطلسي حالة تأهبها استجابة لسلوك خطير من طائرة عسكرية روسية في المحيط الجوي تجاه طائرة بولندية تابعة لفرونتكس فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا".

وذكر المسؤول إن الحلف "يقظ" وأحال بقية الأسئلة إلى السلطات البولندية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:11 | 2023-05-08
18:44 | 2023-05-08
18:00 | 2023-05-08
17:30 | 2023-05-08
16:59 | 2023-05-08
16:40 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website