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عربي-دولي
الإشتباكات تشتد.. الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع في الخرطوم
Lebanon 24
08-05-2023
|
13:16
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أفادت قناة "روسيا اليوم" بوقوع انفجار عنيف هز وسط الخرطوم خلال غارات على مواقع قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري، شنها الطيران التابع لسلاح الجو السوداني.
وأشارت القناة إلى أنّ ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة وسط العاصمة الخرطوم.
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وعلى الرغم من الهدنة التي من المفترض أن تكون مستمرة بالتزامن مع مواصلة المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، فقد تجددت الاشتباكات يوم الاثنين في الخرطوم.
فبعد هدوء حذر ساد في الصباح، تصاعدت أعمدة الدخان عصراً في سماء الخرطوم، فيما تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، لاسيما وسط العاصمة.
كذلك، سُمع دوي انفجارات عنيفة متكررة، وسط تحليق كثيف للطيران في محيط القصر الجمهوري.
وأسفرت المعارك المستمرة منذ 22 يوما عن سقوط 700 قتيل وخمسة آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها "أيه سي إل إي دي"، فضلا عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة، وسط تحذيرات للأمم المتحدة من إمكانية أن يعاني 19 مليون شخص من الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.
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