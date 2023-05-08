وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتزويد سوريا بأحدث الأسلحة الدفاعية

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الاثنين، أن "إيران لديها الاستعداد لتزويد القوات المسلحة السورية بأحدث الأسلحة الدفاعية".

وقال آشتياني، خلال لقائه نظيره السوري، العماد علي عباس، في دمشق، إنه "حان وقت إعادة الإعمار والازدهار في سوريا في مختلف المجالات"، مشيرا إلى "جهود الدبلوماسية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع موسكو الرباعي بهدف تحقيق استقرار الأمن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للتعاون مع الجمهورية العربية السورية في بناء المصانع وإطلاق خطوط إنتاج للمنتجات الدفاعية الاستراتيجية، من أجل تعزيز أمن الشعب السوري ومن أجل إنشاء البنى التحتية الدفاعية متعددة الأطراف وتعزيز قاعدة الأسلحة في سوريا".

من جهته، أكد وزير الدفاع السوري، العماد علي عباس، أن "أمن واستقرار سوريا قد ترسخا بدعم من الإخوة الإيرانيين وأصدقائها الحقيقيين"، قائلا: "تعزيز القاعدة الدفاعية لسوريا سيجعلها أكثر استعدادا لمحاربة الإرهاب باعتباره أحد محاور المقاومة".

وأعرب عباس، عن "تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الدبلوماسية الدفاعية"، مضيفا أن "الأعداء لا يدخرون جهدًا للإضرار بالعلاقات الأخوية والودية بين سوريا وإيران".