هل نجح لقاء جدّة في إذابة الجليد بين واشنطن وحلفائها الخليجيين؟

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تحاول الولايات المتحدة أن تعيد الحرارة إلى علاقاتها مع شركائها الخليجيين، وخاصة مع السعودية والإمارات اللتين سجلتا في السنتين الأوليين لحكم الرئيس جو بايدن مؤاخذات واضحة حول إستراتيجية واشنطن تجاه الخليج.وتأتي في هذا السياق زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى السعودية وعقده لقاء رباعيا ضم إلى جانب المسؤول الأميركي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ووسط تساؤلات عن مغزى مشاركة الهند في هذا الاجتماع.ويرى المراقبون أن واشنطن تريد استعادة ثقة حلفائها التاريخيين في الشرق الأوسط، لاسيما السعودية والإمارات، ولذلك حرص سوليفان على لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ طحنون في مسعى لإذابة الجليد مع البلدين، وإن بدا أن الأمر بات صعبا بعد أن اختارت الرياض وأبوظبي تنويع شراكاتهما وتحالفاتهما إثر ما لمستاه من برود أميركي وتهديدات مبطنة من إدارة بايدن بشأن التحالف الدفاعي من خلال التلويح بنقل منظمات دفاعية وطائرات أميركية من الخليج إلى جنوب شرق آسيا.ومن الواضح أن الولايات المتحدة قد اكتشفت أن الخليج تغير بخطوات كبيرة لم تتوقعها، وأن القيادات الجديدة في المنطقة لم تعد تقبل باستمرار علاقات غير متكافئة مع واشنطن وغيرها، وأن إمكانيات الخليج الهائلة يمكن أن تساعده على بناء علاقات متكافئة ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن مع مختلف الدول المؤثرة في المنطقة بدءا من الصين وصولا إلى الهند وروسيا.وفشلت مختلف أوراق الضغط الأميركية، بما في ذلك ورقة حقوق الإنسان التي تم التلويح بها في وجه ولي العهد السعودي، في أن تؤثر على الموقف الخليجي، وبدا الأمر أكثر وضوحا حين اعتمد الخليجيون ورقة النفط بما يخدم مصالحهم بقطع النظر عن حسابات واشنطن وضغوطها العلنية والسرية، وهي الصدمة الأكثر تأثيرا في تغيير سياسة واشنطن تجاه حلفائها الخليجيين وجعلتها على اقتناع بضرورة التحرك سريعا لتبريد الخلافات.وزاد التقارب الخليجي مع الصين مخاوف الأميركيين من خسارة نفوذهم وفقدان الفرص الكبرى التي كانت تحت أيدي الشركات الأميركية، وهو ما يمكن فهمه من خلال الخطاب الهادئ لسوليفان تجاه السعوديين ومحاولة إظهار التقارب مع الرياض في ملف اليمن.