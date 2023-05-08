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عربي-دولي

محادثات بين أرمينيا وأذربيجان في بروكسل الأحد المقبل

Lebanon 24
08-05-2023 | 19:11
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يُجري رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف محادثات في بروكسل الأحد المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للتوترات بين البلدين.
وسيستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، باشينيان وعلييف، في إطار المساعي تعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز وتطبيع العلاقات بين البلدين، وفق بيان أصدره الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين.
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ويأتي الاجتماع المرتقب في بروكسل بعد تأكيد الولايات المتحدة تحقيق تقدّم ملموس نحو اتفاق سلام يضع حدا للنزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ خلال محادثات أجراها وزيرا خارجية البلدين في واشنطن الأسبوع الماضي.
وأشار البيان إلى أن باشينيان وعلييف وافقا على أن يلتقيا معا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على هامش قمة أوروبية ستستضيفها في مولدافيا في الأول من يونيو.
إلى ذلك التزما بعقد اجتماعات في بروكسل كلما دعت الحاجة لمعالجة التطورات الميدانية.
وتأتي جهود الوساطة الغربية في توقيت تواجه فيه روسيا صعوبات في الحفاظ على نفوذها في المنطقة وسط التداعيات الناجمة عن حربها على أوكرانيا.
ويصرّ الكرملين على أن "لا بديل من وساطته بين أرمينيا وأذربيجان".


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