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عربي-دولي

غزة مجدداً تحت القصف الاسرائيلي.. واستهداف لقادة حركة الجهاد

Lebanon 24
08-05-2023 | 22:55
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 5 مدنيين على الأقل في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي استشهاد 12 وسقوط عدد من الجرحى من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
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وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في غارات على قطاع غزة بساعة مبكرة من صباح اليوم .

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان رسمي اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد، خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية.
واغتيل أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، جهاد غنام، إضافة لطارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية، بحسب البيان.

وقال إن قصف غزة كان عملية مشتركة مع جهاز الشاباك الإسرائيلي.
 
وتمثل الضربات الجوية أحدث فصول عنف متصاعد منذ عام تقريباً، حيث تكررت المداهمات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة في ظل سلسلة هجمات يشنها فلسطينيون وتستهدف إسرائيليين.

وقُتل أكثر من 90 فلسطينيا وما لايقل عن 19 من الإسرائيليين والأجانب منذ كانون الثاني الماضي.
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