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عربي-دولي

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا وبكين تتوعد بـ"إجراءات صارمة"

Lebanon 24
08-05-2023 | 23:30
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أعلنت أوتاوا، طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصا غير مرغوب فيه".
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وأضاف البيان "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية. تم تحذير دبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك فسيتم طردهم".

ويأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكنديمايكل تشونغ بتقرير نشرته صحيفة "غلوب أند ميل" الأسبوع الماضي أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.
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