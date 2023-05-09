البرهان يحذر: نخشى من انتقال الحرب إلى ولايات سودانية أخرى

حذر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من انتقال الحرب إلى ولايات أخرى في البلاد، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات.



وأضاف البرهان في مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية، أنه يسعى إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية.

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كذلك أعرب عن ترحيبه بكل المبادرات التي تحقن دماء السودانيين، لكنه شدد على أهمية إخلاء المناطق السكنية من الوجود المسلح، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار" من دون تحقق ذلك الشرط.



في موازاة ذلك، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع " بنهب مخازن اليونيسيف وحاويات بمحطة جمارك"، بحسب بيان نشر أمس الاثنين.



اشتباكات متقطعة

وأضاف أن "الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد"، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة.



بدورها، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 487 قتيلا فضلا عن 2612 مصابا.