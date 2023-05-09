Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تقصف منطقة حدودية مع روسيا.. وإصابة 5 أشخاص

Lebanon 24
09-05-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1064720-638192155794283094.jpeg
Doc-P-1064720-638192155794283094.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قصفت القوات الأوكرانية منطقة بلغورود على الحدود مع روسيا، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل وتدمير منازل وخطوط كهرباء.
 
وأوضح حاكم منطقة بلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على تطبيق تيليغرام، أن بلدة شيبيكينو بجنوب بلغورود قُصفت ثلاث مرات ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص. وذكر أن مناطق أخرى تعرضت لنيران القصف.
Advertisement

وقال غلادكوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين طائرة مسيرة في بلدة فالويكي. ولم ترد معلومات على الفور عن أي إصابات أو دمار لكن أجهزة الطوارئ تباشر عملها في المكان.

أضرار في المنازل والبنية التحتية
وتابع غلادكوف أن القصف تسبب في تضرر عدد من المنازل وكذلك مزرعة وبنية تحتية وخطوط كهرباء.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب المستمرة منذ 14 شهرا.
 
ولا تعلن كييف قط مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن تدمير البنية التحتية يعد استعدادا لهجوم بري مزمع.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-05-09
07:31 | 2023-05-09
07:22 | 2023-05-09
06:19 | 2023-05-09
06:10 | 2023-05-09
06:00 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website