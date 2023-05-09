أزمة السودان مستمرة.. ودعوة للمواطنين لتجنب مناطق الاشتباكات

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دخلت الأزمة السودانية، اليوم الثلاثاء يومها الرابع والعشرين في ظل الجهود التي ترمي إلى إنهاء الصراع والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.وقد حذر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من انتقال الحرب إلى ولايات أخرى في البلاد، وأضاف في مقابلة إعلامية هاتفية، أنه يسعى إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية.وكانت الاشتباكات قد تجددت أمس الاثنين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالخرطوم، حيث ارتفعت أعمدة الدخان في العاصمة، في وقت فيه يجتمع ممثلون عن الجيش والدعم في جدة لبحث وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وسبل إنهاء الأزمة.من جهته، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالاستمرار بأعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم.هذا بالإضافة للتعدي على محطة جمارك الحاويات في سوبا ونهب عدد كبير من محتوياتها ونهب مخازن تابعة لمنظمة اليونسيف.كما أكد الجيش الاشتباك مع قوات الدعم السريع في منطقة بحري وتدمير أربع عربات مسلحة تابعة لها، داعيا السودانيين بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتجنب الاقتراب من أي أجسام معدنية غير معروفة لحين التعامل معها.من جهته، دان فرحان حق، المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، نهب مجمع رئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة السودانية الخرطوم في مطلع الأسبوع، مؤكدا "تأثر وكالات الأمم المتحدة وجميع شركائها في المجال الإنساني بأعمال النهب على نطاق واسع" في السودان.وأشار حق إلى أن الأمين العام جدد التأكيد على "ضرورة قيام الأطراف بحماية واحترام العاملين في المرافق الإنسانية بما في ذلك المستشفيات، ودعا المتحدث الأممي إلى "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من أجل إنقاذ الأرواح"، وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الشعب السوداني المحاصر وسط كارثة إنسانية.بدورها، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 487 قتيلا فضلا عن 2612 مصابا.يُذكر أن السودان يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع بعد انهيار مفاوضات الاتفاق الإطاري حول الوصول لحكومة مدنية في البلاد.(العربية)