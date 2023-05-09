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عربي-دولي

صغيرة ورخيصة الثمن.. هكذا تحوّل أوكرانيا المسيّرات إلى سلاح فتاك

Lebanon 24
09-05-2023 | 03:30
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قامت الولايات المتحدة لسنوات، باستخدام طائرات من دون طيار من طراز "بريداتور" و"ريبر" في أفغانستان والعراق بتكلفة تقدر بملايين الدولارات للمُسيّرة الواحدة، وهي مسيّرات يمكنها ضرب الأهداف والعودة مجددا إلى قواعدها.
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لكن في أوكرانيا، يشير تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، أمس الاثنين، إلى أن كييف تستخدم مسيرات رخيصة الثمن يمكن شراؤها من الأسواق، ويتم إدخال تعديلات عليها وتزويدها بالمتفجرات واستخدامها ضد أهداف عسكرية روسية.

وتحوّل أوكرانيا المسيرات العادية إلى مسيرات "انتحارية" إذ يتم توجيهها لتصطدم بالهدف وتنفجر، عكس المسيرات المتطورة الأخرى التي تحدد هدفها وتوجه ضربتها ثم تعود.

وزودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بمسيرات "سويتش بليد" التي تنفجر ذاتيا أيضا. فيما تستخدم روسيا مسيّرة "لانسيت" محلية الصنع بجانب مسيرة "شاهد" الإيرانية، وكلاهما تنفجر بمجرد الوصول إلى الهدف.

ويرى الأوكرانيون أن مسيّراتهم المعدّلة، أكثر فاعلية من تلك الأخرى المتطورة ذات المدى الأكبر التي يمكنها حمل ذخيرة أكثر، ويرجعون ذلك إلى أنه يمكنهم التحكم في مسيراتهم بشكل يدوي عكس الأخرى التي يتم برمجة الهدف قبل الإطلاق المسيّرة.

وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن المسيّرات الأوكرانية المعدلة يصنعها جنود ومتطوعون في الجيش الأوكراني، حيث يعملون على تعديل تلك الطائرات ويستخدمون مواد مصنوعة بطابعات ثلاثية الأبعاد، ويجرون تجارب لمتفجرات ويبتكرون وسائل تقنية للتغلب على التقنيات الروسية التي تكشف تلك المسيّرات.

وبالفعل صنع الأوكرانيون بعض المسيّرات القادرة على إسقاط قنابل تكفي لتدمير مركبات عسكرية، ويتكلف الأوكرانيون نحو 20 ألف دولار فقط مقابل هذا الجهد.

من بين الطائرات الأكثر شيوعا التي أدخل الجيش الأوكراني تعديلات عليها، مسيّرات تستخدم أساسا في سباقات ترفيهية وتكلف بضع مئات من الدولارات، وتصنعها عادة شركة "دي جيه آي" الصينية.

ويربط الجنود المتفجرات بالطائرة، وتستخدم لمرة واحدة فقط وبمجرد إطلاقها لا يمكنها الهبوط بأمان.

يأتي ذلك في ظل اتهام روسيا، الأربعاء الماضي، لكييف باستهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين، في محاولة لم تنجح لقتل بوتين، ونفت الرئاسة الأوكرانية أي علاقة لها بالهجوم.(الحرة)


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