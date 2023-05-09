روسيا تُسيطر على مداخل جميع جزر مصب نهر دنيبر.. وتفشل محاولة إنزال

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تمكنت القوات الروسية من فرض سيطرتها على جميع مداخل جزر نهر دنيبر وأفشلت محاولة إنزال على الضفة اليسرى للمصب، كما دمرت جسرا عائما للقوات الأوكرانية في اتجاه "كراسنوليمانسكي".وأفاد مصدر مطلع بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على مداخل جميع الجزر الواقعة عند مصب نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.وأضاف المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "في الوقت الحالي، تخضع كل المداخل إلى جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وفي المنفذ المؤدي إلى خليج دنيبر، لسيطرة وحدات الجيش الروسي بشكل تام".وفي وقت سابق، استهدفت القوات الروسية مواقع ومعاقل القوات الأوكرانية في جزيرتي تشيركيسكي وبولشوي في نهر دنيبر، وفقا لما أظهرته تسجيلات فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي وقنوات تلغرام.وقال المصدر: "الآن لم يعد للعسكريين الأوكرانيين وجود هناك، وباتت جميع الطرق المؤدية إلى هناك تحت سيطرتنا".ونوّه المصدر بأن القوات الأوكرانية فقدت إمكانية وفرصة التمركز من جديد في هذه الجزر.وكان المصدر ذاته، أفاد في وقت سابق بإن الجيش الروسي أفشل محاولة "مجموعة تخريبية واستطلاعية" تابعة للقوات الأوكرانية على 7 زوارق سريعة للهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة أليوشكا.من ناحية ثانية، وفي شمال شرق أوكرانيا، دمر الطيران الحربي الروسي جسرا عائما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي.وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "سنتر" ألكسندر سافتشوك، إن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، دمرت جسرا عائما للقوات الأوكرانية.(سكاي نيوز)