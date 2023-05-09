في معركتهما الجديدة.. هل ستجبر أميركا والصين دول المنطقة على الانحياز؟

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اتخذت الجهود الأميركية لمواجهة التوسع العسكري الصيني والنفوذ السياسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خطوة مهمة أخرى إلى الأمام الأسبوع الماضي من خلال اتفاق لتعميق العلاقات الدفاعية والأمنية مع الفيليبين.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "ومع ذلك، فإن نجاح الرئيس الأميركي جو بايدن في تطوير تحالفات ثنائية ومتعددة الأطراف قد يكون له علاقة بالحذر المتزايد في كل أنحاء المنطقة بشأن بكين أكثر من الرغبة المفاجئة في شراكة أوثق مع واشنطن. ربما يفضل العديد من سكان البلدان الصغرى، غير المنحازة تقليدياً والذين يخشون الوقوع في الوسط، ألا تنحاز حكوماتهم إلى أي جانب على الإطلاق. وتبدو معركة إعادة التدوير هذه من أجل المحيط الهادئ بشكل مقلق وكأنها عملية تحمية لحرب باردة ثانية".وتابعت الصحيفة، "غالبًا ما أدى ادعاء الصين الذي يتم فرضه بقسوة إلى السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي إلى نفور الدول المجاورة، مما أدى إلى العديد من المواجهات حول حرية الملاحة والجزر المتنازع عليها وموارد الطاقة. إن ترهيب بكين المتواصل لتايوان، والتعزيز العسكري الضخم، والاستجابة غير المفيدة للوباء، ودعم الحرب الروسية في أوكرانيا يتناسب مع نمط أوسع من الاستكبار والسلوك الاستبدادي. ويصر الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن الصين تريد ببساطة عالمًا مستقرًا ومزدهرًا متعدد الأقطاب حيث تتبع الدول طريقها الخاص، بعيدًا عن التدخل الخارجي والأفكار الغربية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان "العالمية". ولكن يبدو من الناحية العملية أنها محاولة شفافة من جانب الصين لاستبدال القيادة الأميركية العالمية بقيادتها وإحداث تغيير في النظام الدولي القائم على القواعد بعد عام 1945".وأضافت الصحيفة، "ينسب المحللون الغربيون أحيانًا، عن طريق الخطأ، إلى شي بأنه عبقري في الخطط الإستراتيجية الرئيسية التي لا يمتلكها في الواقع. إن شي ليس عملاقًا كاريزميًا مثل ماو تسي تونغ - إلا أنه، مثل ماو، يرتكب أخطاء ضخمة. وأدت سياساته إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي الأخير في الصين من خلال توسيع سيطرة الحزب الشيوعي على الشركات التي يديرها القطاع الخاص. ويعتبر هجوم شي الدبلوماسي "المحارب الذئب" واحد من أكبر أخطائه. بالنظر إلى المهمة التي قام بها لإظهار "الروح القتالية" للصين للعالم، فقد أضرّ هؤلاء المبعوثون العدوانيون لفظيًا، وأحيانًا جسديًا، بشكل كبير بصورتها الدولية".وبحسب الصحيفة، "وساعدت ردود الفعل التي أعقبت ذلك على تعزيز الدعم الشعبي لاتفاق البيت الأبيض الذي أبرم الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، والذي أكد وصول الولايات المتحدة إلى أربع قواعد عسكرية. ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم "يدفعون باتجاه الباب المفتوح" عبر المنطقة. واستغل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، ميزة الاستفادة من ذلك، وحاول استمالة القادة الفيتناميين في نيسان. في غضون ذلك، يتوجه بايدن إلى هيروشيما هذا الشهر لحضور قمة مجموعة السبع وإلى أستراليا لحضور اجتماع الرباعية - وهي مجموعة تضم الهند واليابان وتحاول كبح النفوذ الصيني".وتابعت الصحيفة، "كما وينمو التعاون العسكري الأميركي مع أستراليا من خلال اتفاقية "اوكوس" الجديدة وتقاسم القواعد. وتقوم اليابان، وهي حليف وثيق بالفعل، بمضاعفة الإنفاق الدفاعي. كما وجدد بايدن مؤخرا الضمانات النووية الأميركية لكوريا الجنوبية. ولا يزال الكثيرون في المنطقة حذرين من الصين والولايات المتحدة. ويبدو أن رئيس الوزراء الماليزي الجديد، أنور إبراهيم، يميل إلى بكين. لكنه يرفض بشدة مزاعمها البحرية. ونيوزيلندا بدورها تتصرف بحذر".وأضافت الصحيفة، "إن تدافع الولايات المتحدة لتجنيد حلفاء إقليميين كجزء من "انفصالها" العالمي المكثف عن الصين يطرح تحديات خاصة لبايدن، بالنظر إلى تعهده بتعزيز الديمقراطية في كل أنحاء العالم. وبدوره، زعيم الهند، ناريندرا مودي، يتصرف بشكل ديكتاتوري. ولا يشكل "الحزب الواحد " في الفيتنام منارة ديمقراطية. تايلاند، التي تواجه انتخابات رئيسية في 14 أيار، تتمسك بشكل غير مستقر بالديمقراطية. ومع ذلك، تدرك الحكومات الهندية والهادئة بالتأكيد أن سياسة الولايات المتحدة ليست مدفوعة في النهاية بالمثالية أو الإيثار. تعمل واشنطن، مثل أي قوة عظمى، في النهاية على الحفاظ على هيمنتها العالمية وتأمين مصالحها بأي طريقة ممكنة".وبحسب الصحيفة، "تواجه أوروبا والاتحاد الأوروبي، اللذان يعيدان فحص العلاقة مع الصين، معضلة مماثلة. يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتباع نهج تصالحي غير قضائي واستقلالية أكبر عن الولايات المتحدة. يختلف الآخرون بشدة، وتؤجج بكين بنشاط هذه الانقسامات. وبريطانيا المعزولة لديها مخاوف أيضًا، لكن القليل من الدول تهتم فعلياً بالموقف البريطاني".وتابعت الصحيفة، "وعلى صعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، يشعر الكثير من الأوروبيين باليأس لإبقاء الولايات المتحدة في صفهم أثناء احتدام الحرب - حتى لو أزعج ذلك بكين. وأسوأ كابوس لهم هو انسحاب الولايات المتحدة تحت قيادة دونالد ترامب إذا أعيد انتخابه".