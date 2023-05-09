31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بوتين يظهر في "يوم النصر": الغرب يريد تدمير روسيا
Lebanon 24
09-05-2023
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة يوم النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، إن بلاده تواجه حربا حقيقية وإن الغرب يريد تدمير روسيا.
وقال بوتين في كلمة له بمناسبة "يوم النصر" إن العالم يشهد "نقطة تحول"، مشددا على أن موسكو تريد أن ترى مستقبلا يسوده السلام.
Advertisement
وقال الرئيس الروسي إن "النخب الغربية تظهر حالة من العداء والكره لروسيا".
وأضاف أن "المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائما مقدسة، نحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية ونحن ننحني أمام كل من يقاتل على الجبهة، بكم يرتبط مستقبل شعبنا، نحن مستعدون جميعا للمساعدة ونصلي لأجلكم".
وأكد بوتين على أن "ذكرى النصر مقدس بالنسبة لروسيا، نحن نقدر المشاركين في هذا الانتصار"، وأن "محاولة تحريف نتائج الحرب العالمية الثانية سينسف مراكز التطور، والاستعلائية الغربية تحول العالم إلى مأساة".
وتحتفل روسيا بهذه الذكرى، هذا العام، بعرض عسكري في الميدان الأحمر وسط تدابير أمنية مشددة في أعقاب سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة من بينها هجوم على الكرملين نفسه تلقي موسكو باللائمة فيه على أوكرانيا.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟
Lebanon 24
خطوة مُفاجئة من المصارف اليوم.. ماذا فعلت هذا المساء؟
14:18 | 2023-05-08
08/05/2023 02:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة
Lebanon 24
رياض سلامة من مصرف لبنان الى الاختفاء في الشارقة
23:08 | 2023-05-08
08/05/2023 11:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار عصرا
09:40 | 2023-05-08
08/05/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!
Lebanon 24
قصة غير متوقعة تنشرها "قوى الأمن".. ما فعله شابٌ من الشياح لا يخطر في البال!
11:59 | 2023-05-08
08/05/2023 11:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في مزرعة الشوف.. مواطنٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
مأساة في مزرعة الشوف.. مواطنٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
13:51 | 2023-05-08
08/05/2023 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2023-05-09
مقتل الرمثان يعيد التركيز على تجارة المخدرات السورية
07:31 | 2023-05-09
آخر التقييمات الإسرائيلية بعد أحداث غزّة.. ماذا كشفت تفاصيلها؟
07:22 | 2023-05-09
العينُ على لبنان بعد أحداث غزّة.. هل سيكون الرّد من الجنوب على "إسرائيل"؟
06:19 | 2023-05-09
تحذير مرعب من خبير جيولوجيّ: زلزال قويّ و"تسونامي" سيُغرق اسطنبول
06:10 | 2023-05-09
توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (فيديو)
06:00 | 2023-05-09
بسبب الزلازل... هل سينهار سدّ النهضة؟
فيديو
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
Lebanon 24
وسط حفلٍ أسطوري حضره زعماء الدول.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا
07:03 | 2023-05-06
09/05/2023 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
Lebanon 24
في وضح النهار وداخل السيارة... شرطي يُساعد سيدة في ولادة طفلتها! (فيديو)
00:00 | 2023-05-06
09/05/2023 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
09/05/2023 15:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact