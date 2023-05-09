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مقتل روسيّ في غزّة جراء القصف الإسرائيلي صباح اليوم

Lebanon 24
09-05-2023 | 04:56
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أعلنت ممثليّة روسيا لدى السلطة الفلسطينيّة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مواطن روسيّ في الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت قطاع غزة صباح اليوم.

وعبّرت الممثلية الروسية في بيان عن أسفها لمقتل المواطن الروسي جمال خصوان، بالإضافة إلى مقتل زوجته وابنه.
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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت مبكر من اليوم في بيان له، بدء عملية "السهم الواقي" العسكرية في قطاع غزة، مستهدفاً مواقع لحركة الجهاد الإسلامي، في عملية أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد في الغارات على قطاع غزة، موضحاً في بيان رسمي اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد، خليل البهتيمي، الذي قال إنّه كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية.

واغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، جهاد غنام، إضافة لاغتيال طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية، بحسب البيان.

وقال إن قصف غزة كان عملية مشتركة مع جهاز الشاباك الإسرائيلي.
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