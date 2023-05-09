ارتفعت حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، هم 10 مدنيين من بينهم 4 أطفال و6 نساء، إلى جانب 3 من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية كاملة عن عن التصعيد الذي يهدد بتفجير المنطقة بأكملها.

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كذلك، اتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية للساحة الفلسطينية وحلها على حساب حقوق الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف 10 مواقع لإنتاج الأسلحة ومجمّعات عسكرية تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزّة.

وبثّ الجيش الإسرائيلي لقطات للغارات التي استهدفت مواقع في القطاع، في حين أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باستداء قوات من الإحتياط.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يجري تقييماً للوضع مع قيادات الجبهة الجنوبية، مشيراً إلى أن الجيش مستعدّ لجميع الإحتمالات.