توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (فيديو)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، عن توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال وجوده في المحكمة.



وأصدر حزب PTI الذي يتزعمه خان، مقطع فيديو يظهر حشدا كبيرا من ضباط الشرطة يرتدون ملابس مكافحة الشغب يرافقون رئيس الوزراء السابق إلى سيارة كانت بانتظاره خارج المحكمة.



وقال محاميه في مقطع فيديو نُشر على تويتر إنه احتُجز خارج محكمة إسلام آباد العليا، وإنه "أصيب بجروح بالغة" في هذه العملية.

ونشرت المسؤولة في حزب PTI، مسرات شيما، مقطع فيديو على تويتر زعمت فيه أنهم "يعذبون عمران خان ويضربونه". (روسيا اليوم)

عمران خان کی گرفتاری کے دوران کی ویڈیوں۔ pic.twitter.com/cpaEHHSxwD — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 9, 2023 Advertisement