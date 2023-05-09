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عربي-دولي

تحذير مرعب من خبير جيولوجيّ: زلزال قويّ و"تسونامي" سيُغرق اسطنبول

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:19
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في توقيت حرج قبل الانتخابات بأيام، حذر خبير الزلازل الياباني يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.

وقال موريواكي: "هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من اسطنبول. ونحن نتوقع أن تنكسر".
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وأضاف: "إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة".

وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا "لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة".

وأردف قائلا: "150 عاما لقد مرت على الزلزال المدمر. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عاما"، مشيرا إلى أنه "من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقا لذلك". (العربية)
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