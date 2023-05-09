الأسهم الأميركية... خسائر مؤقتة أم ممتدة؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ العديد من العوامل والتطورات الاقتصادية المتزامنة تُلقي بظلالٍ وخيمة على الأسهم الأميركية، بدءًا من اتجاهات السياسة النقدية المتبعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومصير سعر الفائدة، ووصولاً إلى الاضطرابات المصرفية الأخيرة، وكذلك أزمة سقف الديون.
تُحرك تلك العوامل مخاطر قصيرة الأجل بسوق الأسهم، وبما ينعكس على اتجاهات المستثمرين وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة الراهنة، في مرحلة تلف فيها الأسواق حالة من عدم اليقين.
وفي ظل ذلك المشهد، تطرح مجموعة من الأسئلة نفسها؛ أهمها ما إن كانت تلك التراجعات التي تشهدها الأسهم الأميركية "مؤقتة" أم هي مستمرة لأمد أطول؟ وإلى أي مدى تؤثر حالات التعثر بالنسبة لبنوك إقليمية في الولايات المتحدة فضلاً عن أزمة سقف الدين على الأسهم على المدى القصير؟ وما هي العوامل التي تتوقف عليها العودة لارتفاع الأسهم من جديد؟
يشير تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إلى أنه إلى جانب الشكوك بشأن تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القادمة، فإن الانهيارات المصرفية، إلى جانب المواجهة السياسية التي تلوح في الأفق حول سقف الديون، جميعها عوامل مثيرة للقلق، فيما يخص المخاطر قصيرة الأجل بالسوق.
ويضيف التقرير: "ربما يجب أن تظهر المخاطر طويلة الأجل على التوقعات النسبية للأسهم الأميركية مقارنة بالأسواق الأخرى بشكل أكبر على رادار المستثمرين".
وينقل التقرير عن كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الاستثمارات الأميركية بريدج ووتر، كارين كارنيول تامبور، قولها في الاجتماع السنوي لمعهد ميلكن في لوس أنجلوس هذا الأسبوع:
- إن التقييمات في الولايات المتحدة أسوأ بكثير من أي مكان آخر.
- رسمت كارين صورة للأسوق الأميركية، باعتبارها كانت "المكان المناسب ولكن ليس بعد الآن".
قالت إنه عادة عندما تكون هناك شركات رابحة لفترة طويلة، يتم تسعير ذلك.. لقد كانت التكنولوجيا الأميركية على وجه الخصوص تربح نوعًا ما كل شيء، والآن يتم تسعيرها بالكامل.
تجادل كارنيول تامبور بأنه "من الصعب أن تكون هناك هيمنة أميركية في المحافظ الاستثمارية أكثر مما هو موجود بالفعل.
ويشير التقرير إلى البيانات الصادرة عن Absolute Strategy Research، والتي تكشف عن أن "الأسهم الأميركية تسيطر حالياً على ما يقل قليلاً عن نصف رسملة سوق الأسهم العالمية، ارتفاعاً من حوالي الثلث في العام 2010".
وفي الأشهر القليلة الماضية، تفوقت أسواق الأسهم الأخرى على الولايات المتحدة. فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 8 بالمئة في ستة أشهر، لكن مؤشر FTSE Eurofirst 300 ارتفع بنسبة 25 بالمئة تقريباً بالدولار وحتى الأسهم الممتازة اليابانية بنسبة 16 بالمئة.
ومع ذلك، لا تزال التقييمات الأميركية قوية؛ ذلك أن أحد المعايير "طويلة الأجل" هو نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دورياً. ويقارن هذا المقياس الأسعار مع متوسط الأرباح للعقد السابق، وغالباً ما يستشهد به المستثمرون الذين يركزون على المدى الطويل كمقياس رئيسي.
تراجعات مؤقتة أم مستمرة
يقول أستاذ الاقتصاد في Kogod School of Business بالولايات المتحدة، جيفري هاريس،: تاريخياً، كان الاقتصاد الأميركي مرناً على مدى فترات طويلة، موضحاً أنه في العام الحالي، فإن أسواق الولايات المتحدة في الواقع أعلى مما كانت عليه في العام 2022 حتى عندما أظهر الأسبوع الماضي ضعفاً شديداً.
ويضيف: "يبحث المستثمرون عن الأسهم الأميركية كاستثمارات طويلة الأجل، وتستثمر صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار وشركات التأمين على المدى الطويل نيابة عن الأفراد، على سبيل المثال".
ويرى أن التراجعات التي تشدها السوق هي تراجعات مؤقتة، ولا نعرف أبداً متى ستتحول السوق، متحدثاً عن عددٍ من العوامل المؤثرة في ذلك الاتجاهات:
- هناك بعض الدلائل على أن زيادات سعر الفائدة الفيدرالية (التي تهدف إلى القضاء على التضخم) ستقضي على التوظيف، وبالتأكيد دفعت هذه الزيادات بعض البنوك إلى الفشل.
- ستُترجم المعدلات المتزايدة بالضرورة إلى معدلات رهن عقاري أعلى (ومعدلات إعادة تعيين أعلى للرهون العقارية المتغيرة الحالية)، لذلك يواجه المستهلكون والشركات الأميركية على حد - سواء الآن تكاليف اقتراض أعلى مما سيؤثر على النمو الاقتصادي في المستقبل.
ويتابع: لكنني على ثقة من أن سوق الأسهم ستنتعش على الأقل في المدى المتوسط في أسوأ الأحوال خلال السنوات القليلة القادمة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن المعدلات المرتفعة من المحتمل أن تُترجم إلى نمو أقل حتى نتوقع عوائد أقل من المتوسط (أقل من 7 بالمئة) في سوق الأسهم في السنوات القليلة المقبلة.
وحول تأثير المخاطر الحالية على التوقعات المستقبلية للأسهم الأميركية، يوضح هاريس، أن حالات فشل البنوك الأخيرة تتعلق بالزيادة في أسعار الفائدة، والتي أجبرت بعض البنوك على بيع أصول الدخل الثابت بخسارة الأصول التي كانت تعتزم الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ويقول: "لا يزال هناك بعض الخطر من أن المؤسسات المالية الأخرى سوف تستسلم لهذه المخاطر نفسها".
ويضيف: "يبدو أن مؤسسة التأمين الفيدرالي (FDIC) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (FDIC) يراقبان القطاع عن كثب ويعملان على إيجاد حلول".
ويقول: "تدفع حالات فشل البنوك هذه إلى تقويض الثقة في الاقتصاد، ويكشف مسح ثقة المستهلك في ميتشغان عن تشاؤم واسع الانتشار حالياً. لكن النظام المصرفي ككل يبدو قوياً".